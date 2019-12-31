Путин и Лукашенко по телефону обсудили поставки нефти в Белоруссию

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества, а также условились о предстоящих контактах.

Как сообщалось, в понедельник Лукашенко и Путин во время телефонного разговора более часа обсуждали согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

Кроме того, президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу.

"В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами", - отмечалось в сообщении из Минска.

31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа. Текущая цена поставок составляет $127 за тысячу кубометров. Лукашенко на прошлой неделе заявил, что российская сторона предлагает увеличить стоимость газа до $152 за тысячу кубометров.