Путин и Лукашенко поручили правительствам заключить газовый контракт до 1 января

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко и поручили правительствам двух стран в ближайшие дни заключить контракты на поставку в Белоруссию нефти и газа. Если контракты не будут заключены до 1 января, правительства выработают промежуточный вариант условий поставки углеводородов в республику.

"Президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу", - сказано в сообщении пресс-службы белорусского президента, которое приводит госагентство БелТА.

"В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами", -отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что президенты двух стран "при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января".

Как сообщалось, 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа. Текущая цена поставок составляет $127 за тысячу кубометров. Лукашенко на минувшей неделе заявил, что российская сторона предлагает увеличить стоимость газа до $152 за тысячу кубометров.