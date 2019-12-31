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Песков назвал непубличным вопрос санкций к Allseas из-за остановки стройки "Северного потока 2"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Возможность введения Россией санкций в отношении швейцарской компании Allseas из-за приостановки ее участия в строительстве газопровода "Северный поток 2" является коммерческим и не публичным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных санкциях РФ к Allseas.

Он отметил, что сейчас невозможно оценить сроки ввода газопровода "Северный поток 2". Ранее российская сторона и ее европейские партнёры неоднократно говорили, что проект должен заработать с начала 2020 года.

"Не думаю, что кто-то сейчас возьмется назвать дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права", - сказал он. "Но это не подвергает сомнению проект как таковой и его осуществление", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков с пониманием прокомментировал решение швейцарского подрядчика прекратить стройку: "Компания Allseas на фоне введенных санкций США приняла решение о завершении работ. На это она имеет право. Это сдвинет сроки ввода проекта, но не помешает ему". "Необходимые (строительные - ИФ) мощности для этого имеются", - заверил пресс-секретарь президента.

Allseas Россия Северный поток 2

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