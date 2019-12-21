Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд.
В бюджет, накануне одобренный Сенатом, включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", выделение на сдерживание России $734 млн.
Документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией, признание Крыма.
Предусмотрена помощь Украине в суме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.
В бюджет вошло положение о создании нового рода войск - космических войск.
Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.