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Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд.

В бюджет, накануне одобренный Сенатом, включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", выделение на сдерживание России $734 млн.

Документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией, признание Крыма.

Предусмотрена помощь Украине в суме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

В бюджет вошло положение о создании нового рода войск - космических войск.

Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.

США Пентагон

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