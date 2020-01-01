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Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с 1 января выросли минимальные цены на водку, коньяк и бренди, они повышены приказом Минфина.

Минимальная розничная цена на водку увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей, на бренди - с 307 до 315 рублей.

Союз производителей алкогольной продукции ранее предлагал повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 рублей за 0,5 литра. Организация ссылалась на повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла.

Повысить минимальную цену на коньяк предлагал директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин, который считает, что минимальная розничная цена должна быть на уровне 400-450 рублей за бутылку 0,5 литра.

Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 января 2019 года. В России также действует минимальная цена на шампанское - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Минфин Евгений Дружинин СПАП Кизлярский коньячный завод

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