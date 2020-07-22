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Минфин предложил повысить на 8 рублей минимальную цену на водку с 2021 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку до 238 рублей за 0,5 литра.

Соответствующий проект приказа Минфина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляет 230 рублей (она была повышена с 215 рублей).

Согласно проекту приказа, с 1 января следующего года минимальную отпускную цену на водку у производителей предлагается установить на уровне 200 рублей за 0,5 литра, оптовую цену – на уровне 206 рублей.

Минфин также предложил увеличить минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).

Индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия предлагается в связи с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (с 544 до 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) и инфляцией (в расчете учтен прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3%), говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Минфин РФ

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