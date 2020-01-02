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Пожар в трехэтажном жилом доме в Астрахани локализован - МЧС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в трехэтажном жилом доме в Астрахани на площади 800 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Астраханской области.

"В 07:40 (06:40 мск) на месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Площадь пожара составила 800 кв. метров, из здания было эвакуировано 8 человек, добавили в пресс-службе.

На месте работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава.

МЧС Астрахань пожар локализация

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