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На модернизацию Курчатовского синхротрона выделили 13 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве будет направлено 13 млрд руб., сообщила в субботу пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как рассказали в пресс-службе, в 2021 году планируется завершить проектные работы, а в 2025 году - ввести обновленную установку в эксплуатацию. За это время будут полностью заменены узлы и системы ускорительно-накопительного комплекса, отметили в кабмине.

По его данным, в результате технического перевооружения будет создан синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 ГэВ, способный работать в режиме "бесконечного" времени жизни пучка. Это позволит проводить более длительные эксперименты и расширит исследовательский потенциал КИСИ, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что КИСИ - уникальная научная установка класса и ее модернизация поможет получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне, решить ряд практических задач в материаловедении, метрологии, медицине, энергетике будущего.

Москва Курчатовский институт КИСИ Михаил Мишустин

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