Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", - говорится в поздравлении.

Отмечается, что огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении нашего исторического, культурного наследия, в воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания.

"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге.