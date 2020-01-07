Путин и Медведев прибыли на рождественские литургии в Петербурге и Москве

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении, в свою очередь российский премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана приехали в Храм Христа Спасителя в Москве.

Ночную Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе служит его настоятель Николай Брындин. На праздничной службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Собор заполнен прихожанами, многие из которых привели с собой детей.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Медведев традиционно встречает Рождество в храме Христа Спасителя.

Там службу, которая началась за час до полуночи, возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Продлится богослужение несколько часов.

В храме собралось несколько тысяч человек. Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении воспитанников воскресных школ.