СК начал проверять информацию о попадании семьи москвичей в рабство в Дагестане

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Дагестане следователи начали проверять информацию из соцсетей об удерживании в трудовом рабстве супружеской пары из Москвы и жителя Магнитогорска. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.

По данным СК, супруги Ольга и Сергей из Москвы в октябре 2019 года приехали в Дагестан на заработки. Они устроились в теплицу на ферме в Карабудахкентском районе, где им за работу не платили. С фермы они сбежали со второй попытки - после первой "владелец теплицы поймал их и избил", - сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Расул Темирбеков. Сейчас они уехали из региона.

О супругах сообщило движение "Альтернатива", которое помогает попавшим в рабство. По данным правозащитников, Ольга и Сергей раньше ездили в Дагестан на заработки, и все было благополучно. На этот раз их лишили средств связи и документов, заставляли работать по ненормированному графику и не платили.

Также следователи проверяют историю 69-летнего Виктора Богданова из Магнитогорска. По данным СК, он 15 лет жил и работал в различных районах республики на заводах, каменоломнях или пас скот.

О его освобождении "Альтернатива" сообщила 6 января. По утверждению правозащитников, Богданов 24 года проработал в регионе бесплатно, почти лишился зрения и сейчас живет в шелтере организации. "Альтернатива" ищет его родственников.