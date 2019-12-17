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В Казани бывшего полицейского арестовали по обвинению в использовании рабского труда

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Казани Советский суд до 9 февраля арестовал бывшего сотрудника полиции Динара Гафиятова по делу об использовании труда раба на ферме, сообщила правозащитная организация "Зона права". Эту информацию подтвердил источник "Интерфакса".

Уголовное дело о похищении человека в июле было возбуждено по жалобе жителя Нурлатского района Татарстана Идриса Садыкова. Он заявил, что в мае 2019 года провел 20 дней в рабстве на ферме у полицейских.

Арестованный - бывший оперуполномоченный отдела МВД по Нурлатскому району - обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК) и в использовании рабского труда (ст. 127.2 УК). Обвинение ему предъявили на прошлой неделе, ранее он был уволен из полиции, сообщил агентству источник в силовых структурах Татарстана.

В МВД Татарстана после публикаций СМИ о Садыкове провели служебную проверку. По ее итогам оперуполномоченного ОМВД Нурлатского района уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", заявили в пресс-службе министерства.

По данным следствия, в мае Гафиятов увез Садыкова в Аксубаевский район, где заставлял работать на ферме своего отца, сообщает "Зона права". Похищенного били, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком, говорится в сообщении. За побег ему угрожали, что его обвинят в чужих преступлениях. Садыкова отпустили после того, как сестра заявила в полицию о его исчезновении.

Казань Татарстан МВД Нурлатский район Идрис Садыков Аксубаевский район Динар Гафиятов

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