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Карантинный контроль усилен на границе с Китаем из-за вспышки вирусной пневмонии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает карантинный контроль на границе с Китаем из-за вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг. В Роспотребнадзоре отмечают, что туристический поток из России в Китай и объем поездок внутри КНР возрастут из-за празднования китайского Нового года 25 января и объявления выходными днями 24-30 января.

Ранее в четверг стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй) стал новый вид коронавируса. По данным местных СМИ, новый штамм вируса обнаружили китайские ученые.

31 декабря Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане. По последним данным, в городе зарегистрировано 59 случаев заболевания, подтверждено, что возбудителем стал вирус. Новый вид коронавируса в ходе лабораторных экспертиз нашли у 15 заболевших.

Заболевание протекает в легкой и средней тяжести форме, семь заболевших находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано. Контактные лица находятся под наблюдением, случаев передачи вируса от человека к человеку пока не отмечалось, сообщили в Роспотребнадзоре. В российском ведомстве уточнили, что приводят информацию китайских СМИ, которые ссылаются на администрацию города Ухань.

По предварительным данным, часть случаев заболевания связана с городским рынком морепродуктов. Рынок закрыт, специалисты КНР продолжают эпидемиологическое расследование.

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размещена информация о текущей вспышке в Китае, предоставленная ВОЗ властями КНР. На основании имеющихся данных, ВОЗ пока не дает рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли, добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор Китай Ухань

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