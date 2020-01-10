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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Прилетающим из КНР в Пулково измеряют температуру из-за вспышки пневмонии в Ухане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу контролирует прилетающие из КНР в Пулково авиарейсы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

У всех туристов, прибывающих из Китая, проверяют температуру. Собеседник агентства подчеркнул, что процедура занимает несколько секунд. "Мы работаем как всегда, ежедневно и ежечасно все пассажиры самолетов из "неблагоприятных" стран проходят данную процедуру. Паники никакой нет", - отметил он.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на границе с Китаем. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли, в ведомстве попросили учитывать информацию при планировании поездок.

В начале января новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй. По данным китайских властей, в провинции Хубэй на 5 января зарегистрировано 59 случаев заражения, семь человек находятся в критическом состоянии. 31 декабря сообщалось о 27 заболевших. Информации о смертельных исходах нет.

По сообщениям китайских СМИ, явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено. Предполагается, что заболевшие могли заразиться, контактируя с животными, а также с живыми морепродуктами.

Китай Санкт-Петербург Роспотребнадзор

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