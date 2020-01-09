Источник сообщил о прекращении распространения огня на НПЗ в Коми

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пожарным удалось остановить распространение огня на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Коми, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Площадь пожара удалось сократить до 800 кв м. Огонь прекратил распространение", - сказал он.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми начался вечером 9 января. Предположительно, горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива. Сообщалось о площади пожара в тысячу кв м. Кроме того, в администрации Ухты "Интерфаксу" рассказали, что на НПЗ произошел взрыв, после чего была проведена эвакуация. Источник агентства в свою очередь заявлял о двух взрывах на НПЗ.

По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.