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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

Про данным пресс-службы республиканского управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16:55 (время совпадает с московским). Как отмечается, пожар произошел на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка".

По сообщению информированного источника, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Огнем охвачена одна из установок по переработке дизельного топлива (установка гидродепарафинизации дизтоплива).

В 17:08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К тушению уже привлечены 48 человек и 15 единиц техники.

Пожару присвоен 3 повышенный номер сложности.

Ухта Коми ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка

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