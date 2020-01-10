При пожаре на Ухтинском НПЗ произошла утечка нефтепродуктов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Утечки нефтепродуктов произошли во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Ухте, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе управления МЧС по Коми.

Собеседник агенства уточнил, что к утечкам привела деформация емкостей с нефтепродуктами, но объем и площадь утечек неизвестен. По его словам, замеры не показали превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после пожара.

В управлении МЧС отметили, что работа по проливке конструкций после пожара уже завершена.

Пресс-служба "ЛУКОЙЛа"отмечает, что мониторинг воздуха стационарным экологическим постом и передвижной лабораторией предприятия не обнаружил загрязнения окружающей среды, соответственно происшествие не оказало негативного влияния на здоровье жителей Ухты.

По данным МЧС, пожар на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" начался в четверг в 16:55 по московскому времени, вскоре площадь возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива достигла 1000 кв. м. Пострадал один человек, он госпитализирован.

По данным источника "Интерфакса", на НПЗ раздались, как минимум, два взрыва. Сотрудников эвакуировали на безопасное расстояние. В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ произошел взрыв, после чего была проведена эвакуация.

По информации пресс-службы "ЛУКОЙЛа" в 23:20 по московскому времени возгорание было локализовано, в 1:14 пятницы - ликвидировано. На объекте начались восстановительные работы.

Ухтинский НПЗ расположен в центральной части республики Коми. Мощность завода составляет 4,2 млн тонн. В прошлом году завод переработал около 2 млн тонн нефти.