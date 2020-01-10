Генерал ВС РФ получил условное наказание за мошенничество на 4,3 млн рублей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно отстраненного от должности замначальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Чваркова за особо крупное мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу из зала суда.

"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Назначенное наказание считать условным", - говорится в приговоре суда.

Суд не стал назначать Чваркову дополнительного наказания в виде штрафа, а также лишать его воинского звания. Защита генерала, по словам адвокатов, обжалует приговор. Гособвинение не стало комментировать вопрос с обжалованием итогового решения суда.

Уголовное дело, по которому обвиняемым стал Чварков, было возбуждено весной 2018 года. По версии следствия, офицер похитил 4,3 млн рублей, выделенных на зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба, при реализации госконтракта с АО "НПО РусБИСтех" (компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения). В ноябре 2018 года Чваркова отстранили от должности замначальника Военной академии.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Чваркову наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима со штрафом в 450 тыс. рублей и лишением воинского звания. Чварков, не признавший вину, и его защита настаивали на оправдательном приговоре.

Чварков ранее возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС. В 2016 году он руководил Координационным центром по примирению враждующих сторон в Сирии.