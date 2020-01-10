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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

МИД РФ вернул Киеву без рассмотрения ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД РФ вернул украинской стороне без рассмотрения, как безосновательную ноту протеста Киева по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации", что "в полной мере относится к республике Крым и городу федерального значения Севастополю".

"Призываем украинскую сторону, наконец, принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", - добавили в МИД РФ.

23 декабря прошлого года Путин участвовал в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, после чего украинский МИД направил российской стороне ноту протеста.

Украина МИД РФ Крым Владимир Путин

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