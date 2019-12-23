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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Вместе с ним по мосту в поезде проехались Евгений Дитрих и Аркадий Ротенберг

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по видеосвязи дал команду на отправление первого пассажирского поезда по Крымскому мосту, поезд отправится из Петербурга в Севастополь. Сам Путин находится в Тамани и уже проехал по новой дороге из Керчи.

По словам главы государства, открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту показало способность России реализовывать инфраструктурные проекты мирового уровня. Обращаясь к строителям моста, он отметил их талант, настойчивость и целеустремленность.

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"Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем", - отметил он.

По его словам, в 2020 году планируется перевезти по новому мосту около 13 млн тонн грузов, а также 14 млн пассажиров и что появление моста повлияет на всю экономику.

Путин обратил внимание, что нельзя говорить о запуске железнодорожного движения в Крым, это восстановление "потому что впервые это движение между Петербургом и Севастополем было организовано 145 лет назад".

"И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет движение прерывалось во время Октябрьской революции в 1917 году, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Но вы восстановили его по-другому, но надежному, крепкому маршруту", - добавил он.

Путин проехал по Крымскому мосту с участниками строительства, а также его сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, главы Крыма и Севастополя.

Из Петербурга в Севастополь отправился скорый поезд "Таврия". В нем 17 вагонов и 530 пассажиров, рассказал глава компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. Ожидается, что путь из Петербурга в Севастополь займет 43,5 часа. По словам Ганова, компания в первые дни продавала по три билета в минуту в Крым из Москвы и Петербурга и обратно. Всего уже продано больше 57 000 билетов с горизонтом продаж 60 дней.

18 декабря Ростехнадзор подтвердил завершение железнодорожной ветки моста, Росавтодор принял ее и разрешил ее запускать. До 24 декабря дорогу передадут балансосодержателю. Оператором железной дороги будет симферопольский ФГУП "Крымская железная дорога", оператором пассажирских перевозок - московская компания "Гранд Сервис Экспресс".

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря, ожидаемое время в пути займет 33 часа.

Владимир Путин Крымский мост Аркадий Ротенберг Тамань Керчь Евгений Дитрих

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