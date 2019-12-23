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МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Президент РФ Владимир Путин во время проезда по железнодорожной части Крымского моста
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

"Российской стороне передана соответствующая нота протеста", - сообщается на сайте МИД Украины в понедельник.

В Киеве считают, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и противоречат нормам и принципам международного права.

Украина Крым Россия Владимир Путин

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