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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Правительство заявило о готовности к эвакуации россиян при обострении на Ближнем Востоке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Профильные министерства и ведомства провели оценку безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе и готовы эвакуировать россиян при обострении ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов.

Он подчеркнул, что граждан России, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, регулярно предупреждают о рисках. Кроме того, Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" организовал работу "горячей линии" для граждан, находящихся в турпоездках в регионе.

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Турпомощь Ростуризм Иран

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