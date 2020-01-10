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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Lufthansa и Austrian Airlines отменят рейсы в Тегеран до 20 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании группы Lufthansa, Lufthansa и Austrian Airlines, до 20 января включительно не будут летать в Тегеран, сообщила пресс-служба концерна.

Крушение украинского самолета в Иране

Речь идет о рейсах из Франкфурта-на-Майне и из Вены.

Austrian Airlines пока продолжит выполнять рейсы из Вены в Эрбиль, добавил представитель концерна.

Утром 8 января вскоре после вылета разбился Boeing 737 компании Международный авиалинии Украины, летевший из Тегерана в Киев. Погибли 176 человек. Американские СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщили, что самолет могли сбить иранские ПВО. По данным CNN, это могли быть две ракеты иранского комплекса SA-15 (так по классификации НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1"). В Тегеране эту версию отвергли.

Украинские авивласти еще 8 января запретили своим перевозчикам полеты над Ираном и Ираком. Росавиация выпустила только аналогичную рекомендацию. Также сообщалось, что полеты над Ираком и Ираном приостановила Air France.

Иран США Ирак Росавиация МАУ Украина

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