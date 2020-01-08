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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
Фото: imago-images/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ включая транзитные полеты", - говорится в уведомлении, которым располагает "Интерфакс".

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Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800, летевший из Ирана в Киев, разбился в районе аэропорта Тегерана утром 8 января. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское информагентство IRNA сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками. По данным посольства Украины в Иране, в настоящий момент версия теракта исключается.

Кроме того, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам в Ираке, где находятся военные США.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Росавиация

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