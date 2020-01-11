Успехи школьников по пению, рисованию и физкультуре разрешат оценивать по-новому

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российским школам позволят отказаться от выставления оценок по некоторым предметам в аттестатах об основном общем и среднем общем образовании, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"В некоторых школах уже давно используют "зачет" - "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3". Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", - рассказала она в интервью "Российской газете".

При этом Васильева подчеркнула, что выбор останется за школой.

Министр отметила, что существуют разные подходы к оцениванию.

Васильева выразила мнение, что любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать и петь, и "может быть не у всех это получается на "отлично", но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно".