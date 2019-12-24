Министр просвещения призвала россиян рассказывать детям о сексуальной культуре

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о просвещении в области культуры сексуальных отношений должен подниматься в семье подростка, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Я бы хотела родителей призвать к очень простой вещи: разговаривайте со своими детьми о сексуальной культуре, причем разговаривайте соизмеримо возрасту, современной ситуации, изменившейся ситуации возрастной в том числе. И разговаривайте очень планомерно, вдумчиво и обдуманно", - сказала Васильева в эфире телеканала РБК во вторник, отвечая на вопрос, нужно ли вместо преподавания основ религиозных культур в школе ввести уроки "сексуального образования".

По ее мнению, "без кропотливой работы, без любви к семье, ничего дальше не получится". "Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка - взрослого сейчас - отдала бы в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании", - отметила Васильева.

Глава Минпросвещения также напомнила, что старшеклассникам в школах говорят о таких проблемах, как распространение и профилактика ВИЧ-инфекции, но, по мнению министра, этот вопрос не связан с сексуальной культурой напрямую. "Про все про это в школе есть, но это не про это", - сказала Васильева.