Васильева предложила ограничить молодых учителей в использовании гаджетов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения Ольга Васильева согласна, что нужно ограничить молодых учителей в использовании гаджетов на уроках. Она сказала это в эфире РБК ТВ и отметила, что ввести такие ограничения ей предлагают "многие родители".

"Я считаю, что это проблема, если это молодые учителя народ подсаживают на это дело", - сказала министр.

По ее словам, по телефону приходят сообщения, SMS, "куча всего", и в результате страдает учебный процесс.

Сославшись на официальные данные, она отметила, что 14-летние российские школьники проводят с гаджетами в четыре раза больше времени, чем их сверстники в США. Первые данные исследований о воздействии телефонов на детей она назвала неутешительными и объяснила, что в связи с этим во Франции, Германии и Сингапуре начали ограничивать использование гаджетов в школе.

Васильева напомнила, что в России вопрос о возможности использования сотовых телефонов на уроке решается на уровне школой, но Роспотребнадзор и Росорбнадзор летом рекомендовали его ограничить.

"Мое мнение - что во время учебного процесса использовать его не стоит. Это, во-первых, не нужно, потому что это отвлекает, а во-вторых, это не нужно, потому что это вредит вашему здоровью", - сказала министр.

30 августа Васильева заявила, что на уроках телефон "абсолютно не нужен", добавила, что с ней согласны 89% родителей и 90% учителей и от имени министерств рекомендовала "четко и жестко исключить" использование телефонов во время образовательного процесса.

14 декабря она отмечала, что четверть российских школ уже ограничили использование мобильных. В интервью РБК она уточнила, что это 18 700 школ.