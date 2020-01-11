Оппозиционер из Татарстана арестован за видео о вымышленном суде над президентом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд Татарстана на заседании в субботу удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу до 29 февраля оппозиционера из Набережных Челнов Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Павел Терентьев.

Ранее в субботу правозащитная группа "Агора" сообщила со ссылкой на адвоката Терентьева о задержании Ямадаева "по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за видео о суде над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным".

Видеоролик о "суде" с Ямадаевым в роли судьи появился в Youtube 29 декабря 2019 года. В описании к видео сообщается, что его события происходят в 2022 году, Ямадаев является автором идеи. В дисклеймере к видеоролику говорится, что его авторы не стремятся к пропаганде насилия и к разжиганию ненависти, а любые совпадения героев с реальными людьми являются случайными.

По информации "Агоры", в отношении Ямадаева из-за этого видео первоначально было возбуждено дело об оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ), он находился под обязательством о явке.