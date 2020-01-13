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Сожженный автомобиль с двумя трупами обнаружили под Барнаулом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае задержали местного жителя по подозрению в жестоком убийстве двух человек, которые сначала были застрелены, а потом сожжены, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"Днем 10 января в поселке Затон обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек. По предварительным данным, потерпевшие, молодые жители Барнаула, приехали в село Бобровка к знакомому на личном автомобиле. В ходе конфликта мужчина из огнестрельного оружия выстрелил в них, а затем, переложив тела на заднее сидение автомобиля, вывез в поселок Затон, где поджег", - говорится в сообщении.

По данному факту возбужденно уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). По подозрению в преступлении, совершенном в условиях неочевидности, задержан 35-житель Бобровки. По ходатайству следствия он арестован, в ближайшее время ему предъявят обвинение, отмечают в СКР.

Алтайский край СКР Барнаул

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