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В России начали создание авиакомплекса дальней авиации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали подготовку к его созданию, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В феврале источник "Интерфакса" сообщал, что облик ПАК ДА был окончательно определен и были подписаны все контрактные документы для запуска его производства.

ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Он будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

Ранее глава "Туполева" Александр Конюхов сообщал "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 годы. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

ПАК ДА Минпромторг Денис Мантуров Туполев Минобороны

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