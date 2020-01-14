Минюст РФ отметил, что решение ЕСПЧ по Ходорковскому не повлечет отмены приговора

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму "делу ЮКОСа" не повлечет автоматической отмены приговора экс-главе "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

Как отмечается в поступившем в "Интерфаксе" ответе пресс-службы министерства, "ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушениях российскими властями различных положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив отдельные недостатки, характерные для всех стран Совета Европы".

Во вторник, 14 января, ЕСПЧ постановил, что право Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство во время второго "дела ЮКОСа" было нарушено. Суд, в частности, констатировал нарушения статьи 6 Европейской конвенции по правам человека "в связи с несоблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства". Также, по мнению ЕСПЧ, были нарушены 7 статья Конвенции (наказание исключительно на основании закона) и 8 статья (право на уважение частной и семейной жизни).

При этом ЕСПЧ отказался считать дело политически мотивированным и не стал назначать истцам денежные компенсации. Страсбургский суд признал, что "установление нарушения (Конвенции о правах человека - ИФ) само по себе является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителю".

Комментируя решение суда, Ходорковский заявил, что "поставлена важная точка в международной уголовно-правовой оценке "дела ЮКОСа". "Шестью последовательными решениями ЕСПЧ теперь уже по всем частям процесса признано - то, что делала российская власть в отношении меня и моих коллег, не было "справедливым судом", - написал он в своем фейсбуке.

Решение ЕСПЧ о том, что право на честное судебное разбирательство нарушено, дает Ходорковскому и Лебедеву возможность оспорить второе "дело ЮКОСа" в Верховном суде РФ.