Минюст РФ отметил, что решение ЕСПЧ по Ходорковскому не повлечет отмены приговора
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму "делу ЮКОСа" не повлечет автоматической отмены приговора экс-главе "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
Как отмечается в поступившем в "Интерфаксе" ответе пресс-службы министерства, "ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушениях российскими властями различных положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив отдельные недостатки, характерные для всех стран Совета Европы".
Во вторник, 14 января, ЕСПЧ постановил, что право Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство во время второго "дела ЮКОСа" было нарушено. Суд, в частности, констатировал нарушения статьи 6 Европейской конвенции по правам человека "в связи с несоблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства". Также, по мнению ЕСПЧ, были нарушены 7 статья Конвенции (наказание исключительно на основании закона) и 8 статья (право на уважение частной и семейной жизни).
При этом ЕСПЧ отказался считать дело политически мотивированным и не стал назначать истцам денежные компенсации. Страсбургский суд признал, что "установление нарушения (Конвенции о правах человека - ИФ) само по себе является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителю".
Комментируя решение суда, Ходорковский заявил, что "поставлена важная точка в международной уголовно-правовой оценке "дела ЮКОСа". "Шестью последовательными решениями ЕСПЧ теперь уже по всем частям процесса признано - то, что делала российская власть в отношении меня и моих коллег, не было "справедливым судом", - написал он в своем фейсбуке.
Решение ЕСПЧ о том, что право на честное судебное разбирательство нарушено, дает Ходорковскому и Лебедеву возможность оспорить второе "дело ЮКОСа" в Верховном суде РФ.
Отсчет "большого дела ЮКОСа" ведется с июня 2003 года, когда был задержан совладелец нефтяной компании Платон Лебедев. Спустя четыре месяца был арестован Ходорковский.
В мае 2005 года их приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов, позднее Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет каждому. В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителям "ЮКОСа" назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Решение было рассмотрено несколькими вышестоящими инстанциями, впоследствии срок наказания был снижен до 11 лет заключения каждому.
19 декабря 2013 года президент Владимир Путин после большой пресс-конференции сообщил журналистам, что Ходорковский написал прошение о помиловании. На следующий день соответствующий указ главы государства был подписан, и Ходорковский в тот же день на частном самолете вылетел в Германию.