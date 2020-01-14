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ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

В то же время Страсбургский суд не признал их уголовное преследование по "второму делу ЮКОСа" политически мотивированным

ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"
Михаил Ходорковский
Фото: Reuters

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что право на справедливое судебное разбирательство экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева во время второго "дела ЮКОСа" было нарушено.

Суд решил, что "были нарушения статьи 6 Конвенции в связи с несоблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства".

Кроме того, ЕСПЧ признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева были нарушены 7 статья Конвенции (Наказание исключительно на основании закона) и 8 статья (Право на уважение частной и семейной жизни).

В то же время ЕСПЧ не считает, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева по второму "делу ЮКОСа" было политически мотивированным. Страсбургский суд признал, что "не было нарушения статьи 18 Европейской конвенции по правам человека (пределы использования ограничений в отношении прав) в том, что касается жалобы Ходорковского и Лебедева на то, что их преследование было политически мотивированным".

ЕСПЧ не стал назначать денежные компенсации Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму "делу ЮКОСа".

Страсбургский суд решил, что "установление нарушения (Конвенции о правах человека - ИФ) само по себе является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителю".

Отсчет "большого дела ЮКОСа" ведется с июня 2003 года, когда был задержан глава МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев - совладелец ЮКОСа. Спустя четыре месяца был арестован глава нефтяной компании Михаил Ходорковский.

В мае 2005 года их приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов, позднее Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет каждому.

В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителям "ЮКОСа" назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Решение было рассмотрено несколькими вышестоящими инстанциями, впоследствии срок наказания был снижен до 11 лет заключения каждому.

19 декабря 2013 года президент Владимир Путин после большой пресс-конференции сообщил журналистам, что Ходорковский написал прошение о помиловании. На следующий день соответствующий указ главы государства был подписан, и Ходорковский в тот же день на частном самолете вылетел в Германию.

Владимир Путин помилует Михаила Ходорковского

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским.Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин и президент компании ЮКСИ Михаил Ходорковский (в центре) на церемонии подписания меморандума о намерениях объединения нефтяных компаний "ЮКОС" и "Сибнефть". 1998г.Жители Санкт-Петербурга принимают участие в митинге в защиту экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и бывшего главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева на Пионерской площади в Санкт-Петербурге.Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев во время заседания Хамовнического суда Москвы.Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский в зале судебных заседаний Хамовнического суда Москвы, где сегодня он дал показания по своему второму уголовному делу о хищении 350 миллионов тонн нефти.Председатель ООО "Юкос-Москва" Михаил Ходорковский в кругу семьи.Председатель ООО "Юкос-Москва" Михаил Ходорковский около гостиницы "Олимпик Пента Ренессанс", где проходила встреча бизнесменов Россиии и США.Родители Михаила Ходорковского Борис и Марина Ходорковские во время заседания Верховного суда РФ, где рассматривается надзорная жалоба на приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и его бывшему партнеру Платону Лебедеву.Супруга экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Инна, дочь Анастасия и мать Марина у здания Хамовнического суда Москвы после оглашения приговора.Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский перед началом оглашения приговора на заседании Хамовнического суда города Москвы.Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в Хамовническом суде Москвы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским.
ЕСПЧ ЮКОС МЕНАТЕП Михаил Ходорковский Платон Лебедев

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