ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

В то же время Страсбургский суд не признал их уголовное преследование по "второму делу ЮКОСа" политически мотивированным

Михаил Ходорковский Фото: Reuters

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что право на справедливое судебное разбирательство экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева во время второго "дела ЮКОСа" было нарушено.

Суд решил, что "были нарушения статьи 6 Конвенции в связи с несоблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства".

Кроме того, ЕСПЧ признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева были нарушены 7 статья Конвенции (Наказание исключительно на основании закона) и 8 статья (Право на уважение частной и семейной жизни).

В то же время ЕСПЧ не считает, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева по второму "делу ЮКОСа" было политически мотивированным. Страсбургский суд признал, что "не было нарушения статьи 18 Европейской конвенции по правам человека (пределы использования ограничений в отношении прав) в том, что касается жалобы Ходорковского и Лебедева на то, что их преследование было политически мотивированным".

ЕСПЧ не стал назначать денежные компенсации Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму "делу ЮКОСа".

Страсбургский суд решил, что "установление нарушения (Конвенции о правах человека - ИФ) само по себе является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителю".

Отсчет "большого дела ЮКОСа" ведется с июня 2003 года, когда был задержан глава МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев - совладелец ЮКОСа. Спустя четыре месяца был арестован глава нефтяной компании Михаил Ходорковский.

В мае 2005 года их приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов, позднее Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет каждому.

В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителям "ЮКОСа" назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Решение было рассмотрено несколькими вышестоящими инстанциями, впоследствии срок наказания был снижен до 11 лет заключения каждому.

19 декабря 2013 года президент Владимир Путин после большой пресс-конференции сообщил журналистам, что Ходорковский написал прошение о помиловании. На следующий день соответствующий указ главы государства был подписан, и Ходорковский в тот же день на частном самолете вылетел в Германию.