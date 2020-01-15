Глава Минюста допустил обжалование решения ЕСПЧ по второму "делу ЮКОСа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Александр Коновалов не исключил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении права экс-руководителя компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского на справедливое судебное разбирательство может быть обжаловано.

"Рассматриваем такую возможность", - сказал Коновалов в среду "Интерфаксу". Министр также сказал, что его ведомство изучит решение ЕСПЧ и даст на него ответ.

"Надо внимательно посмотреть (решение - ИФ), у нас срок на это. Но оно примерно такое, как было уже раньше. Нет политического мотива", - сказал Коновалов.

Во вторник, 14 декабря, в пресс-службе Минюста "Интерфаксу" сообщили, что постановление ЕСПЧ по второму "делу ЮКОСа" не повлечет автоматической отмены приговора экс-главе компании Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву.

"Дело ЮКОСа" и решения ЕСПЧ

Как сообщалось, ЕСПЧ признал, что в отношении Ходорковского и экс-главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева были нарушены статьи Конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство, наказании исключительно на основании закона и праве на уважение частной и семейной жизни.

При этом суд в Страсбурге не нашел нарушений статьи 18 Европейской конвенции по правам человека (пределы использования ограничений в отношении прав) в том, что касается жалобы Ходорковского и Лебедева на то, что их преследование было политически мотивированным.

Данное решение не является первым в истории "дела ЮКОСа".

В 2013 году ЕСПЧ рассмотрел жалобу Ходорковского и Лебедева на первый приговор и также решил, что их преследование не было политически мотивированным. Вместе с тем суд постановил, что решение российского суда по первому делу "ЮКОСа" противоречит требованиям Европейской конвенции, гарантирующим защиту собственности.

Также ЕСПЧ постановил, что статья Европейской конвенции, запрещающая жестокое обращение с подсудимыми, российским судом при рассмотрении дела Ходорковского не нарушена.

Отсчет "большого дела ЮКОСа" ведется с июня 2003 года, когда был задержан глава МФО МЕНАТЕП Лебедев - совладелец ЮКОСа. Спустя четыре месяца был арестован глава нефтяной компании Ходорковский.

В мае 2005 года их приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов, позднее Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет каждому.

В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителям "ЮКОСа" назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Решение было рассмотрено несколькими вышестоящими инстанциями, впоследствии срок наказания был снижен до 11 лет заключения каждому.

19 декабря 2013 года президент Владимир Путин после большой пресс-конференции сообщил журналистам, что Ходорковский написал прошение о помиловании. На следующий день соответствующий указ главы государства был подписан, и Ходорковский в тот же день на частном самолете вылетел в Германию.