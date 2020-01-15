"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве завершило расследование уголовного дела об организации крупнейшей в РФ сети подпольных казино - ООО "Панорама", которая включала в себя десятки нелегальных клубов, выяснил "Коммерсант".

Как пишет издание в среду, обвиняемыми по делу организованного преступного сообщества (ОПС) проходят 68 человек. По версии следствия, теневую игорную империю организовал 45-летний уроженец Санкт-Петербурга Антон Бажанов — профессиональный игрок в покер и бизнесмен с богатым опытом "создания легальных казино и управления ими".

Согласно материалам окончательного обвинения, в ОПС помимо его предполагаемого организатора Бажанова входили активные участники из числа топ-менеджеров "Панорамы" и руководителей игорных залов — всего 21 человек. Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Администраторам среднего звена игорной сети, в число которых попали менеджеры игорных залов, IT-специалисты, дилеры, крупье и охранники подпольных казино, предъявили обвинения только по ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация азартных игр, совершенная группой лиц в особо крупном размере)

Имущество Бажанова и членов его семьи общей стоимостью около 500 млн рублей арестовано. За счет этого, по мнению следствия, главный обвиняемый сможет быстро расплатиться с государством, если суд оштрафует его.

Все фигуранты сейчас знакомятся с материалами 300-томного уголовного дела, в котором их деятельность названа "тяжкими корыстными преступлениями, подрывающими экономические основы государства". Бажанов и его вероятные сообщники предъявленные обвинения отрицают.

История крупнейшей в России сети подпольных казино

Как пишет "Ъ", предполагаемый организатор нелегальной сети казино переехал в Москву из Петербурга в конце 2015 года. Бажанов арендовал офис в башне "Город столиц" "Москва-Сити" и приобрел через аффилированных с ним коммерсантов ООО "Панорама", имевшее лицензию на букмекерскую деятельность и проведение тотализаторов.

Одновременно Бажанов, по версии следствия, подобрал команду специалистов по организации азартных игр. Бизнесмен поручил им арендовать помещения в разных районах Москвы, купить игровое оборудование и нанять обслуживающий персонал. Так в столице появилось несколько десятков подпольных игорных залов, отмечает "Коммерсантъ".

Поскольку азартные игры в РФ запрещены, игорные залы спрятали под вывесками букмекерских контор. При этом в соседнем с тотализатором помещении стояли "запрещенные" компьютеры, выяснило следствие. На них установили программы, которые, как позже определила экспертиза, по сути, превращали обычный с виду терминал в "игровой автомат с выплатой денежного вознаграждения".

Как отмечает "Ъ", подпольные заведения с игровыми автоматами располагались в разных районах Москвы. Самое большое из них - с 66 компьютерами - находилось на Люблинской улице на юго-востоке Москвы и было ориентировано, как предполагает газета, на многочисленных торговцев с соседних рынка "Садовод" и торгово-ярморочного комплекса "Москва".

Следствие полагает, что оборот нелегальной сети мог исчисляться миллиардами. Подсчитать доходы теневого бизнеса более точно оказалось невозможно, поскольку официально декларировалась только работа букмекерских контор "Панорамы", поясняет "Ъ".

Позднее вслед за компьютерными залами в нелегальной сети появились настоящие игорные с полноценными игровыми автоматами. Их открыли в 1-м Смоленском и Сеченовском переулках, а также в самом начале Щелковского шоссе.

Кроме того, в нелегальной сети также были созданы два полноценных казино: в доме №40 по Долгоруковской улице, где установили 67 автоматов, 3 стола для покера и 5 столов для рулетки, а также в доме №17/19 по Пречистенской набережной с примерно таким же комплектом оборудования.

"Снаружи они (подпольные казино - ИФ) выглядели так: металлическая дверь с домофоном, наглухо зашторенные окна с решетками, десяток камер видеонаблюдения и никаких табличек", - поделился с "Ъ" один из участников расследования. Как признаются сами сотрудники правоохранительных органов, подобраться к VIP-заведениям им долгое время не удавалось в первую очередь из-за тщательно выстроенной организатором системы конспирации.

Выяснить расположение всех точек "Панорамы" и получить установочные данные всех ее участников следствию удалось к 18 сентября 2018 года. Затем были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и незаконной организации азартных игр. После этого была проведена беспрецедентная по своему масштабу спецоперация по зачистке "Панорамы", в которой участвовало 120 групп, сформированных из сотрудников МВД и ФСБ.

В результаты были задержаны более 100 человек, в том числе и сам Бажанов. Тогда же, в сентябре 2018 года, бизнесмен был арестован. Однако в настоящее время, как пишет "Коммерсантъ", предполагаемый лидер ОПС и 23 обвиняемых находятся на свободе. Мосгорсуд освободил их из под-арестов, мотивировал это в том числе тем, что расследование завершено и бывшим арестантам больше нет смысла оказывать давление на свидетелей или уничтожать улики.