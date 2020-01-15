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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Россия не будет менять график авиаперевозок над Ираном

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия не видит необходимости менять принципы авиаперевозок над Ираном, заявил замглавы РФ Сергей Рябков.

"Перевозки осуществляются в связи с полной, всеобъемлющей оценкой ситуации с безопасностью, которую проводят авиакомпании совместно с нашими профильными структурами. Графики, расписания, в том виде, как они выглядят, гарантируют полную безопасность пассажиров", - сказал Рябков журналистам.

Вице-премьер Максим Акимов также заявил, что в запрете полетов в регионы Ближнего Востока пока нет необходимости, правительство очень внимательно отслеживает развитие ситуации там с точки зрения безопасности.

"Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры. Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали. Ничто не исключено, но мы ориентируемся на развитие ситуации" - заявил Акимов.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение "Аэрофлота" о переводе рейсов в Иран на дневное время было принято компанией самостоятельно. "МИД такие вопросы решать не может, мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и конечно же с экспертами о безопасности из гражданской авиации", - сказал он на пресс-конференции в Коломбо. Так министр прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что МИД РФ рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток.

Пассажирский "Боинг" украинской авиакомпании МАУ, следовавший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. 11 января иранские власти признали, что "Боинг" был сбит по ошибке иранскими военными.

Иран МИД РФ Сергей Рябков Максим Акимов

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