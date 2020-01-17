Украина попросила шесть стран помочь расследовать катастрофу в Иране

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Украина повторно обратилась в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей этих стран в расследовании авиакатастрофы рейса PS 0752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в четверг.

"Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины"", - говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора отметили, что данная просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.