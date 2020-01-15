Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пакет демографических и социальных стимулов, вошедших в послание президента РФ, будет стоить бюджету сотни миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"В этом году (стоимость озвученного президентом перечня мер - ИФ) это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше", - сказал Силуанов журналистам.

В комментарии для телеканала "Россия 24" он подчеркнул, что эти траты не должны нарушить макроэкономическую стабильность. По словам Силуанова, финансово обеспечить озвученные меры поможет улучшение собираемости госдоходов, а также выстраивание приоритетов в расходах.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в бюджете есть средства на демографические инициативы президента, которые прозвучали в его послании Федеральному собранию.

"Я хочу заверить всех, что средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов", - сказала Голикова в эфире программы "60 минут" на России-1 (ВГТРК).

По ее словам, окончательные расчеты будут проведены после публикации поручений президента по итогам послания. Голикова сказала, что "с сегодняшнего дня начнем готовить изменения в законодательство".

В послании Федеральному собранию в среду, 15 января, Путин заявил, что программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года. Причем уже с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых.

"Хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей", - добавил он.

"При этом считаю, что, если в семье сейчас есть уже ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 тыс. 617 рублей", - заявил он.

Президент напомнил, что ранее уже было принято решение о том, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 26 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8%.