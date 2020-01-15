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ХроникаПослание президентаОбновлено в 13:31

Путин потребовал ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетом в этом отношении должны стать региональные вузы. Он заявил это в послании Федеральному собранию.

По мнению главы государства, это решение позволит большему количеству студентов учиться в своем регионе и там же начинать карьеру.

Приоритет он предложил отдать территориям, где сейчас не хватает "врачей, педагогов и инженеров".

Путин отметил важность того, чтобы в региональных университетах не только росли цифры по приему абитуриентов, но и чтобы вузы развивались с участием бизнеса и других работодателей и укреплялась их учебная, научная и социальная инфраструктура.

Второкурсникам он предложил дать возможность менять направление обучения.

В медицинских вузах он предложил увеличить долю целевых бюджетных мест по специальности "лечебное дело" - до 70%, "педиатрия" - до 75%. Квоты на целевой приме будут формироваться по заявкам регионов в обмен на гарантию трудоустройства врачей.

По самым дефицитным направлениям ординатуры Путин предложил ввести 100%-е целевое обучение, а при зачислении предоставлять приоритет врачам с опытом работы на селе.

Хроника Послание президента
Владимир Путин Федеральное собрание

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