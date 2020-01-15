Президент РФ призвал не допустить новых перебоев с поставками лекарств

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал в текущем году не допустить повторения прошлогодней ситуации с перебоями в поставках лекарств в регионах.

"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров - не беда, объявим новые конкурсы. Ну, а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств", - сказал он в Послании к Федеральному собранию.

"Обращаю внимание - такие ситуации не должны больше никогда повторяться", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. "Чтобы путаницы здесь больше не было", - потребовал президент.

Путин попросил правительство в кратчайшие сроки отладить ввоз не зарегистрированных в России жизненно важных импортных лекарств. Он отметил, что приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить отдельные специализированные препараты, которые пока не имеют официального разрешения.

Глава государства также обещал, что существенно изменится контроль качества лекарственных препаратов. "Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе, в аптечных сетях", - добавил президент.

В России в прошлом году было зафиксированы случаи задержания матерей в связи с тем, что они заказывали для своих тяжело больных детей из-за рубежа не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, обеспокоенность выразили и в Кремле.

26 октября Московский эндокринный завод по поручению правительства ввез 7 620 упаковок Клобазама ("Фризиум") на 540 детей, вторую партию для 600 детей в Минздраве обещают в первом квартале 2020 года.

28 декабря Путин подписал закон, разрешающий ввоз не зарегистрированных в России препаратов для адресной помощи тем пациентам, по которым врачебная комиссия приняла решение о неэффективности имеющихся в стране лекарств.

13 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 миллиона рублей на закупку за рубежом лекарств для детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Между тем, компания "Санофи" в прошлом году подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза. В Минздраве "Интерфаксу" разъяснили, что окончание экспертизы к марту будет означать регистрацию лекарства на российском рынке.