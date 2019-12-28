Путин подписал закон о ввозе незарегистрированных лекарств для адресной помощи

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, для помощи пациентам по решению врачебной комиссии.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Законодательная инициатива (№ 745128-7) была подготовлена правительством и касается порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также правил ценообразования.

Закон разрешает ввозить в РФ в порядке, определенном правительством, конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии медицинской организации о неэффективности или невозможности использования при лечении конкретного пациента зарегистрированных лекарств.

Принятию закона предшествовали случаи задержания матерей за заказ для больных детей за границей не зарегистрированного в России препарата "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразил Кремль. Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее заявляла, что пока препараты ввозятся в Россию под конкретных детей, а системным решением проблемы будет регистрация "Фризиума" в России.

Закон был принят Госдумой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря.