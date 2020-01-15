Путин внес в Думу поправки, исключающие размытые нормы УК по "экономическим составам"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что он внес в Госдуму поправки в УК РФ, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов.

Глава государства пояснил, что речь идет о статье 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за создание ОПС. "Любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а, значит, практически все сотрудники подпадали под статью, устанавливались более строгие меры пресечения и наказания", - отметил Путин.

По его словам, данная законодательная инициатива позволит снизить административное давление на предпринимательское сообщество. Путин отметил, что правоохранительные органы смогут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.

На проблему привлечения бизнесменов к ответственности по статье 210 УК РФ Путин обратил внимание летом 2019 года. В ходе прямой линии в июне в 2019 года он заявил о необходимости скорректировать законодательство в части наказания за организацию и участие в преступном сообществе. Тогда он заявил, что под эту статью можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона.

Осенью 2019 года заместитель председателя Верховного суда (ВС) РФ Владимир Давыдов объяснял, что на практике это выглядит следующим образом: органы предварительного расследования "в основу обвинения кладут организационную структуру юрлица ... и получается преступное сообщество". По его словам, это позволяет следователям обойти запрет на арест предпринимателей, помогает дольше держать под стражей и впоследствии добиться более строгого наказания.