В Кремле учли данные Титова о росте числа уголовных дел на предпринимателей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова о росте количества уголовных дел в отношении бизнесменов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов. Он назвал это "важной информацией".

Песков отметил, что Владимир Путин "выступает за то, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации внутренних инвестиций, о чем говорилось и в послании тоже". Президент считает, что эти процессы должны быть ограждены от какого-то излишнего влияния и давления любых ведомств, но при условии соблюдения законности, добавил пресс-секретарь.

19 февраля Титов на пресс-конференции заявил, ссылаясь на данные СКР, МВД и ФСБ, что в производстве количество дел о мошенничестве (статья 159 УК) в 2019 году выросло на 12,62% в годовом измерении (268275 дел), а по статьям 159.1 - 159.6 - на 62,21% (45824 дела).

"В 2018 году было 5638 человек, которые ожидали приговора в изоляторах, в 2019 - 5284 человека. Обратите внимание, кстати, сколько из них - по "резиновым" статьям - 159 - 159.6 УК РФ о мошенничестве - 4387, то есть 4/5", - отметил бизнес-омбудсмен.

По его словам, количество зарегистрированных преступлений за год возросло и 80% из них проходят по статьям о мошенничестве. "Конечно, не все из обвиняемых в мошенничестве предприниматели, но все же", - отметил он.