Орешкин заявил, что предложения Путина снизят бедность на 10% в 2020 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прозвучавшие в Послании Федеральному собранию предложения президента РФ Владимира Путина приведут к снижению бедности в России на 10% в 2020 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Первое решение (озвученное президентом в ходе послания Федеральному собранию - ИФ), связанное с выплатой на детей от 3 до 7 лет включительно в семьях, где доход не превышает прожиточного минимума на человека. Выплата (в 2020 году - ИФ) будет порядка 5,5 тыс. рублей на ребенка. По нашей оценке, эта мера совместно с другими мерами позволит понизить бедность примерно на 10% и может даже немного больше уже к концу этого года", - сказал министр журналистам, комментируя послание.

В послании заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России.

Для решения демографических проблем президент предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Он также заявил о необходимости выделить всем регионам дополнительные средства на реализацию программы социального контракта. Согласно этой программе, гражданин в трудной жизненной ситуации заключает договор - социальный контракт - с социальными службами: ему оказывают материальную и консультативную поддержку, а он обязуется устроиться на работу, пройти переобучение или начать свое дело. Регионы получают субсидии на программу из федерального бюджета.