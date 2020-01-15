Поиск
ХроникаПослание президентаОбновлено в 14:58

Интернет-омбудсмен счел легко реализуемой идею Путина о доступном Рунете

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает инициативу президента Владимира Путина об обеспечении бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам технически легко реализуемой.

"Очень неплохое предложение. И практически не ущемляет коммерческие интересы провайдеров, но улучшает общее жизнеобеспечение граждан. Для провайдеров это несложно реализовать. Собственно, и сейчас мы наблюдаем варианты тарифов, где доступ в социальные сети есть везде и всегда, и трафик по ним не тарифицируется", - сказал "Интерфаксу" Мариничев.

Мариничев полагает, что под социально значимыми сервисами понимаются порталы с государственным участием, например, госуслуги, налоговые сервисы, сервисы финансовых операций, экстренные службы, поликлиники и тому подобное. "Перечень сайтов может утверждаться правительством. Главное, чтобы со стороны государства не последовало избыточных требований по реестру таких сервисов", - отметил омбудсмен.

Во время послания Федеральному собранию в среду Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам в рамках проекта "Доступный интернет". "В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи - за интернет-трафик", - пояснил глава государства.

Это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны, считает глава государства. Он напомнил, что РФ - одна из немногих стран, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.

Дмитрий Мариничев Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Послание президента

Послание президента Федеральному собранию. Обобщение

Послание президента Федеральному собранию. Обобщение

Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума

Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума

ЦИК выразил готовность провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию

Орешкин заявил, что предложения Путина снизят бедность на 10% в 2020 году

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году
Послание президента

Путин предложил провести "всенародное голосование" по пакету поправок в Конституцию

Послание президента

Президент сообщил о разработке Россией уникального оружия нового поколения

Президент сообщил о разработке Россией уникального оружия нового поколения
Послание президента

В РФ создадут крупнейший комплекс архивных документов о Второй мировой войне

В РФ создадут крупнейший комплекс архивных документов о Второй мировой войне
Послание президента

Путин предложил обсудить поправки в Конституцию

Путин предложил обсудить поправки в Конституцию
Послание президента

Путин анонсировал проект "Доступный интернет"

Путин анонсировал проект "Доступный интернет"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');