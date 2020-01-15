Интернет-омбудсмен счел легко реализуемой идею Путина о доступном Рунете

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает инициативу президента Владимира Путина об обеспечении бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам технически легко реализуемой.

"Очень неплохое предложение. И практически не ущемляет коммерческие интересы провайдеров, но улучшает общее жизнеобеспечение граждан. Для провайдеров это несложно реализовать. Собственно, и сейчас мы наблюдаем варианты тарифов, где доступ в социальные сети есть везде и всегда, и трафик по ним не тарифицируется", - сказал "Интерфаксу" Мариничев.

Мариничев полагает, что под социально значимыми сервисами понимаются порталы с государственным участием, например, госуслуги, налоговые сервисы, сервисы финансовых операций, экстренные службы, поликлиники и тому подобное. "Перечень сайтов может утверждаться правительством. Главное, чтобы со стороны государства не последовало избыточных требований по реестру таких сервисов", - отметил омбудсмен.

Во время послания Федеральному собранию в среду Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам в рамках проекта "Доступный интернет". "В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи - за интернет-трафик", - пояснил глава государства.

Это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны, считает глава государства. Он напомнил, что РФ - одна из немногих стран, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.