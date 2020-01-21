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Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Правительство начало работу над путинским проектом "Доступный Рунет"

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным. Это решение было принято 21 января на совещании под руководством и.о. министра Константина Носкова.

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У пользователей интернета с безлимитным тарифом посещение этих ресурсов не будет зачитываться в общий объем трафика. Эти сайты будут доступны даже при нулевом балансе.

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", то есть, обеспечить всем россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. По его замыслу, к таким сайтам можно будет подключаться и не платить за трафик. Он считает, что проект поможет обеспечить России конкурентное преимущество, а также создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.

Уже 15 января оператор "Ростелеком" заявил, что поддерживает это предложение. В компании напомнили, что в 2014 года обеспечивает бесплатным Wi-Fi-доступом в интернет малые населенные пункты, борясь с цифровым неравенством.

В "Мегафоне" назвали бесплатный доступ к госресурсам технически реализуемой задачей и выразили готовность помочь составить список таких сайтов. "Вымпелком" и МТС также говорили о готовности совместно вырабатывать критерии и механизмы реализации бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам.

Минсвязи Владимир Путин Константин Носков Ростелеком Мегафон МТС Вымпелком

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