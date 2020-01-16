Порядок и сроки голосования по поправкам в Конституцию определит указ президента

В Кремле исключили возможность референдума, вместо него будет проведено голосование иного рода

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков исключил проведение референдума для утверждения предложенных главой государства поправок в Конституцию, отметив, что будет проведено голосование, сообщает газета "Ведомости".

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил изданию, что речь идет не о референдуме, а о каком-то другом голосовании, порядок и сроки которого должны быть определены указом президента", - говорится в публикации.

Накануне Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил ряд поправок в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. Так, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства.

Путин выразил мнение, что поправки должны быть вынесены на "всенародное голосование". По его словам, "поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов".

"Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции РФ. И только по его результатам принимать окончательное решение", - отметил глава государства.