Крашенинников обещал рассматривать предложения простых граждан по поправкам в Конституцию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рабочая группа быстро сформулирует свои предложения по поправкам в Конституцию, при этом будет рассматривать как предложения членов группы, так и простых граждан, пообещал ее сопредседатель, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он подтвердил, что в первый раз группа, созданная только накануне, соберется в четверг у президента Владимира Путина.

"Основные предложения прозвучали в президентском послании - на всю страну, на весь мир, поэтому работу надо сделать качественно и быстро, не откладывая в долгий ящик", - сказал депутат.

По его словам, предложенные изменения "развивают государственное устройство, при этом не затрагивая главу Основного закона, посвященную правам человека", так что "ядро Конституции у нас остается целостным".

При этом депутат считает возможными "подвижки" в органах власти в результате принятия поправок: "Это нам наглядно продемонстрировал вчера президент, отправив в отставку правительство, и тем самым подкрепил свои идеи конкретными действиями".

"Конечно, мы все понимаем, что эта ситуация назрела, с точки зрения перераспределения компетенций органов власти, с точки зрения конституционирования Госсовета и ряда других мер", - прокомментировал Крашенинников своевременность предложения изменить Конституцию.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обсудить поправки в Конституцию, в основном, касающиеся перераспределения полномочий между органами власти. Также он предложил придать Основному закону приоритет над международным законодательством и соглашениями и лишить высших чиновников и судей права иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Для работы над поправками он в тот же день создал рабочую группу из 75 человек. Кроме депутатов и сенаторов, в нее вошли предприниматели, артисты и спортсмены.

Президент назвал поправки "вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Принять их он предложил через соответствующий законопроект, который перед принятием будет вынесен на "всенародное голосование".

Парламентский источник "Интерфакса" предположил, что закон об изменении Конституции будет принят до конца весны.