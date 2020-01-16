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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

На встрече с Мишустиным депутаты чаще всего критиковали четыре министерства

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фракции Госдумы на встрече с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным больше всего критиковали Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

"Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: министерство труда - Топилин, министерство здравоохранения - Скворцова, министерство культуры - Мединский, министерство просвещения - Васильева", - написала Кашеварова в своём телеграм-канале в четверг.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий по итогам встречи с Мишустиным во фракции "Единая Россия" сообщил, что кандидат обещает перестановки в правительстве, однако о конкретных изменениях речи не было.

В четверг в 14:00 Совет Госдумы рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ на фоне решения правительства уйти в отставку.

Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
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