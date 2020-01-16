Кандидат в премьеры Мишустин пообещал изменения в составе правительства

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и руководитель ФНС Михаил Мишустин (слева направо) перед началом заседания "Единой России" Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Заседание фракции "Единой России" в Госдуме в четверг прошло без обсуждения фамилий министров в новом составе правительства, сообщил "Интерфаксу" депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Я вам передаю слова Мишустина дословно: изменения будут. Но какие, он не уточнил", - сказал Водолацкий.

На заседании фракции в четверг кандидатура Михаила Мишустина на пост премьера была поддержана единогласно.

Кандидатуру главы ФНС России Мишустина на пост премьер-министра страны предложил в среду президент РФ Владимир Путин. Он сделал это после того, как премьер Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе подает в отставку.