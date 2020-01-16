Мишустин обещал объединить все домохозяйства в систему контроля за доходами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин на встрече с думской фракцией КПРФ пообещал, что доходы всех граждан России будет контролировать единая система. Об этом рассказал член фракции Алексей Куринный.

"Все домохозяйства в России будут в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи", - сказал он.

Мишустин, бывший до отставки правительства руководителем Федеральной налоговой службы, 16 января проводит встречи с думскими фракциями перед голосованием по его назначению премьером.

Беседуя с коммунистами, чиновник высказался против каких-либо изменений пенсионной реформы и против послаблений с налогом на доходы физических лиц. Также он заявил о неактуальности перехода на прогрессивный налог

На встрече с единороссами Мишустин пообещал провести ревизию нацпроектов, заняться институциональными реформами, реформой управления и переходом на самые современные информационные технологии.

15 января президент Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Дмитрия Медведева и других чиновников временное исполнение их прежних обязанностей. Вечером он предложил Госдуме согласовать назначение премьер-министром Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы.