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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

Мишустин обещал объединить все домохозяйства в систему контроля за доходами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин на встрече с думской фракцией КПРФ пообещал, что доходы всех граждан России будет контролировать единая система. Об этом рассказал член фракции Алексей Куринный.

Новое правительство

"Все домохозяйства в России будут в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи", - сказал он.

Мишустин, бывший до отставки правительства руководителем Федеральной налоговой службы, 16 января проводит встречи с думскими фракциями перед голосованием по его назначению премьером.

Беседуя с коммунистами, чиновник высказался против каких-либо изменений пенсионной реформы и против послаблений с налогом на доходы физических лиц. Также он заявил о неактуальности перехода на прогрессивный налог

На встрече с единороссами Мишустин пообещал провести ревизию нацпроектов, заняться институциональными реформами, реформой управления и переходом на самые современные информационные технологии.

15 января президент Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Дмитрия Медведева и других чиновников временное исполнение их прежних обязанностей. Вечером он предложил Госдуме согласовать назначение премьер-министром Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
Михаил Мишустин ФНС Госдума КПРФ

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